Копирайтер.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок369 просмотров

Нужен копирайтер для написания статей на новый сайт.

Желательно имеющий опыт в автомобильной тематике.

Наша компания занимается продажей автозапчастей.

Написание статей
9 лет назад
katrinkver
Катрин 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров