Писать посты про Израиль.

Нужно написать 40 постов для группы в фейсбуке про интересные места Израиля, про историю, про факты.

+ К каждому посту находить 1-2 интересных картинок, каждый пост 1000 символов без пробелов +-

Цена: 40 руб - 1000 символов без пробелов.

Особых требований нет, главное, чтобы было уникально, интересно и люди лайкали)))