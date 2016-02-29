Составить список тем из категории "Дорогая, мы убиваем наших детей"

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Закрыт9 заявок274 просмотра

Мне нужны темы статей, которые будут задевать за живое тех людей, которые чувствуют, что они что-то делают не так, где-то теряют связь со своими детьми, и хотят это исправить

Сроки не горят вообще, иногда идея приходит в самых неожиданных местах - их можно записать, и потом продать мне, но тема должна быть реальной

Оптимальным будет такой вариант сотрудничества: вы оставляете свои заявки с указанием ставки за 1 тему, я связываюсь с теми исполнителями, которые мне больше подойдут (субъективно), пробуем на примере 5 названий, если все ок - продолжаем. 

Для удобства будет создан файл Excel в Google docs, куда можно будет писать свои темы - так что проверьте наличие почты Gmail.com

В личку просьба не писать

9 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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