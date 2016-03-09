Написание небольшого текста - о компании (сто)

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Завершен7 заявок221 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо написать небольшой текст о компании. Вообщем заказчик уже ответил на все вопросы. Необходимо толково и красиво скомпоновать информацию.

Размер текста - 3-4 абзаца по 5/7 строк. 

Напишите стоимость. Сроки. 

9 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа на 5+ Очень качественная и быстрая работа. И недорого. Рекомендую всем!!!
Приятное сотрудничество. Юлия четко изложила требования и своевременно оплатила принятую работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад

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