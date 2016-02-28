Приветствую. Необходимо раз в две недели пополнять раздел публикаций. Сайт http://nullrefer.com/?http://www.dazdorov.com/ , см. блок О заболеваниях и продуктах. Направления текстов - это категории - в правом меню. Предлагаете тему, после ее согласования ...
Уникальные тексты на сайт свадебного ведущего
Добрый день!
Нужен автор для написания текстов, которые будут размещаться на сайте свадебного ведущего.
Тексты рекламного характера, описывающие работу свадебного ведущего с вхождение ключевых слов.
Объем статей 3000-4000 тыс. символов.
Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 знаков.
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