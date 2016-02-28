Уникальные тексты на сайт свадебного ведущего

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Закрыт7 заявок153 просмотра

Добрый день!

Нужен автор для написания текстов, которые будут размещаться на сайте свадебного ведущего.

Тексты рекламного характера, описывающие работу свадебного ведущего с вхождение ключевых слов. 

Объем статей 3000-4000 тыс. символов.

Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 знаков.

9 лет назад
Zavadich
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров