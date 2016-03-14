Подготовить текст для главной страницы Forexite.com

Сайт www.forexite.com будет полностью переделываться. Требуется написать тексты для главной страницы в виде посадочной страницы. Сейчас на сайте много длинных текстов. Надо написать очень коротко и убедительно о компании и услугах. Цель - регистрация посетителем демо или реального счета. Дополнительно можете предложить дизайн главной страницы с вашим текстом в стиле нынешнего сайта. Конкурентов очень много, нужно сделать не так как у всех, нужно сделать лучше.