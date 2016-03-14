Подготовить текст для главной страницы Forexite.com

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок335 просмотров

Сайт www.forexite.com будет полностью переделываться. Требуется написать тексты для главной страницы в виде посадочной страницы. Сейчас на сайте много длинных текстов. Надо написать очень коротко и убедительно о компании и услугах. Цель - регистрация посетителем демо или реального счета. Дополнительно можете предложить дизайн главной страницы с вашим текстом в стиле нынешнего сайта. Конкурентов очень много, нужно сделать не так как у всех, нужно сделать лучше.

9 лет назад
forexite
Энджи 
54 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$70
5 дней
Работа выполнена хорошо. Все замечания и пожелания учтены.
Отличный адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад