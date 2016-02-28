Тексты на сайт: описание категорий, описание товаров, статьи, обзоры

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Закрыт19 заявок254 просмотра

Добрый день! 

Интренет-магазину по продаже мебели и освещения www.loftdesign.com.ua требуется копирайтер.

Для единоразового выполнения работ. Гарантия порядочности и своевременных оплат. 

Задачи: 

- тексты-описание для категорий (20 категорий).

- статьи по теме (10 статей).

Требование: 

- желателен опыт написание текстов для мебели, освещения, на тему дизайна и архитектуры. 

- возможность сразу же приступить к работе.  

Ждем ваших предложений! 

Спасибо. 

9 лет назад
muratovvv
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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