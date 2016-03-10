Переписать заголовки и тексты по рубрикам товаров на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок238 просмотров

Нужно переписать заголовки и тексты по 60 рубрикам товаров на сайте - работать из админ.панели сайта, как это выглядит - см. скрин. Есть старые тексты - можно их использовать , по сути , можно их же переписать, но так, чтобы получился на 80% уникальный новый текст (уникальный для поисковых систем) основа текста будет предложена. 

9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$30
7 дней
Виктория сделала 100% уникальные тексты, причем грамотные. Спасибо!
Хороший заказчик - всегда на связи, четкое ТЗ и быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад