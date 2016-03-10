Переписать заголовки и тексты по рубрикам товаров на сайте

Нужно переписать заголовки и тексты по 60 рубрикам товаров на сайте - работать из админ.панели сайта, как это выглядит - см. скрин. Есть старые тексты - можно их использовать , по сути , можно их же переписать, но так, чтобы получился на 80% уникальный новый текст (уникальный для поисковых систем) основа текста будет предложена.