Нужно около 15 текстов. Оплата 55 рублей за тыс. Опыт рерайта иметь обязательно. В отклике просьба оставлять email для связи.
Продающий, психологически подводящий к нужному действию, тест.
Требуется грамотный каоперайтер, умеющий тактично убедить человека в необходимости нашей услуги. Так же проэкта новый, требуется внушение доверия
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