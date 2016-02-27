Продающий, психологически подводящий к нужному действию, тест.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок310 просмотров

Требуется грамотный каоперайтер, умеющий тактично убедить человека в необходимости нашей услуги. Так же проэкта новый, требуется внушение доверия

9 лет назад
Shelest2016
Павел 
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад