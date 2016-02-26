Рерайтер на срочный заказ

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок336 просмотров

Нужно срочно сделать рерайт 5-ти статей. Тематика  статей разная, но несложная. Оплата либо на вебмани (только во вторник-среду), либо на карту Приватбанка (Украина) - по факту выполнения. 

Вам выдается тз. Уникальность проверяете по Advego (не менее 95/100) и Text.ru (не менее 95%).

По факту выполнения работы выполняется проверка. Если уникальность не соответствует требованиям, либо найдены ошибки в тексте - доделать.

Статьи с фиксированным размером и ценой:

2500 сбп - 40 руб. (5 гривен за 1000 сбп)

9 лет назад
anna_pri
Анна 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров