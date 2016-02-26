Рерайтер на срочный заказ

Нужно срочно сделать рерайт 5-ти статей. Тематика статей разная, но несложная. Оплата либо на вебмани (только во вторник-среду), либо на карту Приватбанка (Украина) - по факту выполнения.

Вам выдается тз. Уникальность проверяете по Advego (не менее 95/100) и Text.ru (не менее 95%).

По факту выполнения работы выполняется проверка. Если уникальность не соответствует требованиям, либо найдены ошибки в тексте - доделать.

Статьи с фиксированным размером и ценой:

2500 сбп - 40 руб. (5 гривен за 1000 сбп)