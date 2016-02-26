Требуется написать текст для книги. Книга о г. Валенсия с большим количеством фото. Предназначена для русскоговорящих туристов. Объем книги около 100 стр. Текста не много. В основном, это небольшие комментарии к фотографиям красивых мест, памятников. Есть готовые тексты из другой книги. Можно частично взять их для переработки.