Требуется копирайтер

Требуется грамотный копирайтер/рерайтер на написание серии статей. Готовы платить за рерайт 30 руб за 1 тыс. знаков без пробелов, за качественный копирайт до 65 руб. Тексты нужно будет писать по ТЗ, разного объема, с разной уникальностью (от 85 до 95%) и всегда с ключевыми словами. Примерно 20-40 статей.