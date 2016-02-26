Требуется выбрать тему (не ту, что указана в примерах) и написать 5 статей объём 2,5-5 тысяч слов. Обязательные условия: 1) Ключевой запрос должен повторяться, быть несколько раз выделен тегами в тексте ( ...
Копирайтинг, рерайтинг текстов
30 статей описание бытовой техники по 1$ за 1 текст.
В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков.
Уникальность под АДВЕГО 75%
Заявки фрилансеров
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