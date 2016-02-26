Копирайтинг, рерайтинг текстов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки350 просмотров

30 статей  описание бытовой техники по 1$ за 1 текст. 

В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков.

Уникальность под АДВЕГО 75%

9 лет назад
lyhasanya
49 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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