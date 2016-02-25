Требуется выбрать тему (не ту, что указана в примерах) и написать 5 статей объём 2,5-5 тысяч слов. Обязательные условия: 1) Ключевой запрос должен повторяться, быть несколько раз выделен тегами в тексте ( ...
Продающий текст про резиновые сапоги-чехлы
Необходимо написать продающий текст для интернет-магазина резиновых сапог-чехлов. В тексте должно быть описано как пользоваться сапогами, преимущества данной обуви и почему они должны быть у каждой девушки.
Магазин в процессе верстки.
Фото товара в приложении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
Требования: - Глубокие знание IT сферы. - Написание (рерайт, перевод с англ источников) минимум 2 статей на сайт. - Добавление статьи, а также линковка с похожими статьями на сайте. - Модерация ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Шкафы, столы, стеллажи и тумбы из металла - для дома, офиса, склада. А так же верстаки и сейфы. Требуется написать около 80 текстов (оплата пачками по 10 текстов). Объем - от 1500 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1
срочная работа тема: строительство бассейнов - продающий текст. ключи3000 зн.Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать несколько небольших статей - рерайт из 3+ источников, на тему красоты, здоровья, правильного питания, ЗОЖ и т.п. по ключевым словам. Предоставляются подробные ТЗ. Стоимость работы - 0,5$ за 1000 з.б.п. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужен человек, который делает рерайт английский текстов тематики путешествия. Также нужен человек, который способен качественно переводить с русского на английский статьи этой же тематики. В предложениях пишите то, что ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
нужно написать и разместить статьи на сайтах. Список в прищепке. Статьи по тематике сайта, грузоподъемное оборудование, лифты, краны. Оплата ЯД по выполнении работ.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер! Необходимо поднять уникальность текста до 80% по системе "Антиплагиат" ручным способом, без тех.подъема и прочих хитростей(непечатаемые символы,замена букв и пр.). Указывайте в проекте сроки и стоимость. К заданию прикреплен файл-это ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется писать короткие статьи-описания к видеоряду, не больше 700 символов. Работы достаточно, справится любой. Желательно уметь быстро печатать. Описываете первые пять роликов, а затем переходим на дальнейшее сотрудничество. Выплачиваем деньги на вебмани. Работа происходит на ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим копирайтинг и рерайтинг статей для наполнения сайта компании, которая занимается перевозками при помощи манипуляторов. Необходимо написать текст по подробному ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18bcZuIBbMVFP_emGHCQfMQPegtB6NvBhWuBU2FwcFeI/edit Бюджет - 0,5 $ (40-50 руб.) за 1000 з.б.п. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад