Журналист на сайт IT тематики. WinLine.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт41 заявка781 просмотр

Требования:

- Глубокие знание IT сферы.

- Написание (рерайт, перевод с англ источников) минимум 2 статей на сайт.

- Добавление статьи, а также линковка с похожими статьями на сайте.

- Модерация форума и добавление новых сообщений.

9 лет назад
NameX
Сем 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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