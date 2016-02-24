Копирайтинг, написание статьи для сайта

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Закрыт9 заявок286 просмотров

Нужно написать статью по ключевым словам в соответствии с  детальным ТЗ, опубликованным по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1FO1yqad6VJIbyTl_wMA0XBheZ8fO8BbXKx3_488_vWA/edit 

Работа на перспективу - возможно долгосрочное сотрудничество, стабильные заказы на написание разноплановых статей. 

Написание статей
9 лет назад
AlexandraIskande
Александра 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров