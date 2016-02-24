Добрый день! Нужен опытный рерайтер новостей. Тематика: электронные платежные системы, криптовалюты, обменники, электронные финансы, биржи валют и т.д. Объемы работ: 2 полноценные новости в сутки. 60 новостей в месяц. Под ...
Копирайтинг, написание статьи для сайта
Нужно написать статью по ключевым словам в соответствии с детальным ТЗ, опубликованным по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1FO1yqad6VJIbyTl_wMA0XBheZ8fO8BbXKx3_488_vWA/edit
Работа на перспективу - возможно долгосрочное сотрудничество, стабильные заказы на написание разноплановых статей.
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