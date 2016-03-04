Текст для сайта

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Завершен25 заявок290 просмотров

Добрый день, есть сайт zaborec.ru

Его нужно заполнить текстом!

Предложения в личку

9 лет назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$27
3 дня
Большое спасибо за проделанную работу. Всё точно в срок.
От сотрудничества позитивные впечатления, задание сформулировано четко, оплата своевременная, вежливое общение по делу — все составляющие конструктивной работы.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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