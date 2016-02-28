Нужен текст для сайта

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Завершен7 заявок287 просмотров

Нужен продающий текст для лэндинга (http://sibeco-russia.net)

9 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
9 лет назад
$10
3 дня
Все OK! Елена отличный исполнитель.
Сотрудничество прошло на отлично! Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
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ТОП-5
Копирайтинг

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