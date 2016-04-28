Нужны копирайтеры для для составления коротких описаний к видеороликам (500 символов). Оплата от 8 до 12 рублей за одно описание.
Написать 10 простых статей на английском
Нужны 10 общетематических статей на английском языке по кожным заболеваниям. Помогу с поиском источников. Тексты по 1500 збп.
Уникальность по Адвего выше 90% с дефолтными настройками. (шингл -4, фраза-5, глубокая проверка)
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