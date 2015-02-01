ahtoshkaa

Антон ahtoshkaa

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Английский копирайт/рерайт по отличным ценам

Здравствуйте, Дорогие Заказчики!

Уже много лет копирайтинг на английском является моим основным видом деятельности. Я прожил 5-ть лет своей юности в Южной Каролине, США и прочитал сотни книг на английском, что положило хороший фундамент для моей будущей профессии.

Кроме того, находясь в Украине, я закончил Харьковский Национальный Медицинский Университет, что теперь позволяет мне писать медицинские тексты на английском.

Цены:

Копирайтинг на английском -                $4.0 - $5.0 за 1000 знаков без пробелов.

Копирайтинг на русском -                      $1.5 - $2.5 за 1000 знаков без пробелов.

Рерайтинг на английском -                    $3.0 - $4.0 за 1000 знаков без пробелов.

Рерайтинг на русском -                          $1.5 - $2.0 за 1000 знаков без пробелов .

Перевод с русского на английский -     $3.0 - $4.0 за 1000 знаков без пробелов.

Перевод с английского на русский -     $1.5 - $2.5 за 1000 знаков без пробелов.

Заготовка для генерации текстов на английском (размножение статей) - $6 за 1000 знаков без пробелов (например моя заготовка на 6к знаков позволит создать около 200 уникальных текстов по 1к знаков с процентом схожести около 7-8)

Способы и условия оплаты:

  • Webmoney
  • VISA card
  • QIWI
  • PerfectMoney
  • Okpay
  • Bitcoin/litecoin
  • Paypal (+30% к оговоренной стоимости)
С новыми клиентами работаю только по 50% предоплате.

Примеры моих работ:

В первую очередь просмотрите моё портфолио на сайте Веблансер:

Медицинские статьи:

Все статьи сайта ahealthgroup, связанные с заболеваниями (левая колонка и титульная статья сайта).

Моя тема на МаулТалк

Мои темы на Searchengines (1,2,3)

Связь со мной:

До скорой связи! И доброго вам дня.

Отзывы заказчиков

lovinhug
Оксана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написать 10 простых статей на английском
Тексты хорошие. Спасибо за работу
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybas
Бас 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Перевод небольшого текста на английский
Хороший перевод, сотрудничеством доволен!
Очень приятный в общении заказчик. Задача была поставлена четко и ясно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Написать статью на английском языке
Сотрудничество прошло быстро и без проблем. Планирую в дальнейшем сотрудничать с исполнителем. Рекомендую
Очень понравилось работать с данным заказчиком. Было дано четкое задание. После выполнения быстро были переведены деньги удобным мне способом. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$720
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на английском по автомобильной тематике
Написание статей
Работать с Антоном одно удовольствие. Все требования учел, на связи был постоянно, уровень текстов (по мнению редактора) соответствует цене. Спасибо ему большое за такое качественное и результативное сотрудничество!
Очень приятный в общении человек. Сотрудничество было весьма плодотворным. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$12
9 баллов
10 лет назад
Требуется текст на английском языке - Russian oil reserves
Доброго. Все выполнено в срок, качество оцененное носителем 7 из 10. Спасибо!
Рад был сотрудничать с Алексеем! Очень интересный и довольно специфический заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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Переводы
5 отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
#92
Копирайтинг
4 отзыва
$3/час
от $3от 2 часов
#382
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1.5/час
от $3от 2 часов
#720