Английский копирайт/рерайт по отличным ценам

Здравствуйте, Дорогие Заказчики!

Уже много лет копирайтинг на английском является моим основным видом деятельности. Я прожил 5-ть лет своей юности в Южной Каролине, США и прочитал сотни книг на английском, что положило хороший фундамент для моей будущей профессии.

Кроме того, находясь в Украине, я закончил Харьковский Национальный Медицинский Университет, что теперь позволяет мне писать медицинские тексты на английском.

Цены:

Копирайтинг на английском - $4.0 - $5.0 за 1000 знаков без пробелов.

Копирайтинг на русском - $1.5 - $2.5 за 1000 знаков без пробелов.

Рерайтинг на английском - $3.0 - $4.0 за 1000 знаков без пробелов.

Рерайтинг на русском - $1.5 - $2.0 за 1000 знаков без пробелов .

Перевод с русского на английский - $3.0 - $4.0 за 1000 знаков без пробелов.

Перевод с английского на русский - $1.5 - $2.5 за 1000 знаков без пробелов.

Заготовка для генерации текстов на английском (размножение статей) - $6 за 1000 знаков без пробелов (например моя заготовка на 6к знаков позволит создать около 200 уникальных текстов по 1к знаков с процентом схожести около 7-8)

Способы и условия оплаты:

Webmoney

VISA card

QIWI

PerfectMoney

Okpay

Bitcoin/litecoin

Paypal (+30% к оговоренной стоимости)

С новыми клиентами работаю только по 50% предоплате.

Примеры моих работ:

В первую очередь просмотрите моё портфолио на сайте Веблансер:

Медицинские статьи:

Все статьи сайта ahealthgroup, связанные с заболеваниями (левая колонка и титульная статья сайта).

Моя тема на МаулТалк

Мои темы на Searchengines (1,2,3)

Связь со мной:

До скорой связи! И доброго вам дня.