Здравствуйте, Дорогие Заказчики!
Уже много лет копирайтинг на английском является моим основным видом деятельности. Я прожил 5-ть лет своей юности в Южной Каролине, США и прочитал сотни книг на английском, что положило хороший фундамент для моей будущей профессии.
Кроме того, находясь в Украине, я закончил Харьковский Национальный Медицинский Университет, что теперь позволяет мне писать медицинские тексты на английском.
Цены:
Копирайтинг на английском - $4.0 - $5.0 за 1000 знаков без пробелов.
Копирайтинг на русском - $1.5 - $2.5 за 1000 знаков без пробелов.
Рерайтинг на английском - $3.0 - $4.0 за 1000 знаков без пробелов.
Рерайтинг на русском - $1.5 - $2.0 за 1000 знаков без пробелов .
Перевод с русского на английский - $3.0 - $4.0 за 1000 знаков без пробелов.
Перевод с английского на русский - $1.5 - $2.5 за 1000 знаков без пробелов.
Заготовка для генерации текстов на английском (размножение статей) - $6 за 1000 знаков без пробелов (например моя заготовка на 6к знаков позволит создать около 200 уникальных текстов по 1к знаков с процентом схожести около 7-8)
Способы и условия оплаты:
- Webmoney
- VISA card
- QIWI
- PerfectMoney
- Okpay
- Bitcoin/litecoin
- Paypal (+30% к оговоренной стоимости)
Примеры моих работ:
В первую очередь просмотрите моё портфолио на сайте Веблансер:
Медицинские статьи:
Все статьи сайта ahealthgroup, связанные с заболеваниями (левая колонка и титульная статья сайта).
Моя тема на МаулТалк
Мои темы на Searchengines (1,2,3)
Связь со мной:
- Почта: [email protected]
- Skype: ahtoshkaa
- ICQ: 616-5девять1-847
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