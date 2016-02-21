Простой рерайт (6 текстов)

Нужно отрерайтить тексты о сертификации продукции.

Выберу несколько исполнителей, поскольку тексты нужно сдать до конца сегодняшнего дня.

Требования к текстам:

- средний объем около 2000 зн., в каких-то случаях будет больше, в каких-то меньше

- уникальность от 90% по www.content-watch.ru/text...

Стоимость 1000 зн. – 40 руб., оплата на кошелек/карту исполнителю после проверки.

Пример текста:

mgpolismsk.ru/dobrovolnyy...

Ваша заявка должна начинаться со слов "за три часа я смогу написать..."

Спасибо за соблюдение этого условия)