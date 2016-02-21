Простой рерайт (6 текстов)

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Закрыт6 заявок401 просмотр

Нужно отрерайтить тексты о сертификации продукции.  

Выберу несколько исполнителей, поскольку тексты нужно сдать до конца сегодняшнего дня.  

Требования к текстам:   

- средний объем около 2000 зн., в каких-то случаях будет больше, в каких-то меньше  

- уникальность от 90% по www.content-watch.ru/text...  

Стоимость 1000 зн. – 40 руб., оплата на кошелек/карту исполнителю после проверки.  

Пример текста:   

mgpolismsk.ru/dobrovolnyy... 

Ваша заявка должна начинаться со слов "за три часа я смогу написать..."  

Спасибо за соблюдение этого условия)

9 лет назад
vishnyovayad
Дарья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

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