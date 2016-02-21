Сделать продающий пост ВК

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Закрыт8 заявок208 просмотров

Нужен продающий пост. 

 ЦА - женщины, которые хотят похудеть.

 Решение - исправление питания с помощью программ с использованием ФПП (функциональный продукт питания) Energy Diet

 Название ED не должно фигурировать.

 Должен быть призыв к действию - обратиться за бесплатной консультацией к специалисту (администратор группы ВК, в которой размещен пост)

 Заинтересовавшийся человек должен написать в личку администратору свой телефон или скайп и удобное время для связи.

В файле скрипт, из которого можно частично взять инфу.

9 лет назад
romansnz
Роман 
56 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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