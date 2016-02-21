Сделать продающий пост ВК

Нужен продающий пост.

ЦА - женщины, которые хотят похудеть.

Решение - исправление питания с помощью программ с использованием ФПП (функциональный продукт питания) Energy Diet

Название ED не должно фигурировать.

Должен быть призыв к действию - обратиться за бесплатной консультацией к специалисту (администратор группы ВК, в которой размещен пост)

Заинтересовавшийся человек должен написать в личку администратору свой телефон или скайп и удобное время для связи.

В файле скрипт, из которого можно частично взять инфу.