Нужны 5-6 статей по медицинской тематике. Есть СЯ. На выходе хочу статьи для людей + title + description Цена 60 рублей за 1000 символов. Для начала 30 000 символов как раз ...
Статья по грязезащите 02-2016
Для сайта посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуется уникальная статья объемом от 2500 знаков на тему противоскользящих лент.
Срок выполнения - 3 дня
Стоимость - 375 рублей
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