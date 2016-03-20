Статья по грязезащите 02-2016

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Завершен1 заявка118 просмотров

Для сайта посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуется уникальная статья объемом от 2500 знаков на тему противоскользящих лент.

Срок выполнения - 3 дня

Стоимость - 375 рублей

9 лет назад
sepa-rator
Андрей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$4
3 дня
Традиционно качественно и в оговоренный срок.
Очень нравится писать тексты для Андрея. Четкая формулировка требований (без размытых "не скажу чего хочу"). Мгновенная оплата. Побольше бы таких заказчиков! Спасибо, Андрей.

Заявки фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад