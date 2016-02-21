Рекламный текст для паблика

Нужно написать 10 статей для сервиса http://www.servicebox.ru по ремонту. Объем одной статьи 2000-2500 символов без пробелов, к каждой статей подобрать не меньше 8 картинок. Пример покажу. Обращайтесь те, кто может приступить сегодня, нужно ...