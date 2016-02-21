Не статья а новость из Яндекс новостей - рерайт. Вписать в абзац данное ключевое слово, подходящее по смыслу. Требование к новости 2000 знаков с пробелами, 80% уникальность. Возможно дальнейшее сотрудничество.
Написать 10 статей на тему ремонт утюгов, принтеров, мясорубок ....
Нужно написать 10 статей для сервиса http://www.servicebox.ru по ремонту.
Объем одной статьи 2000-2500 символов без пробелов, к каждой статей подобрать не меньше 8 картинок.
Пример покажу.
Обращайтесь те, кто может приступить сегодня, нужно срочно.
Цена: 50 руб - 1000 символов без пробелов.
Требований особых нет, главное 100 % по текст.ру и полезность статьи.
Заявки фрилансеров
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