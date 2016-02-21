Написать 10 статей на тему ремонт утюгов, принтеров, мясорубок ....

Нужно написать 10 статей для сервиса http://www.servicebox.ru по ремонту.

Объем одной статьи 2000-2500 символов без пробелов, к каждой статей подобрать не меньше 8 картинок.

Пример покажу.

Обращайтесь те, кто может приступить сегодня, нужно срочно.

Цена: 50 руб - 1000 символов без пробелов.

Требований особых нет, главное 100 % по текст.ру и полезность статьи.