Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить.
Рерайтинг
Добрый день.
Необходио переиначеть текст таким образом, чтобы он был уникальным на 98%, однако, не потерял при этом своей информативной ценности.
Необходимый текст выделен красным цветом.
Выбранный исполнитель
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