Написать тексты по тех заданию

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Закрыт17 заявок278 просмотров

Всем привет!

Нужно написать порядка 50 000 знаков текста.

Тематика сантехника, нужны люди которым знакома данная тематика

От вас сроки и цена за 1000 знаков

ТЗ прикрепляю

С уважением Дмитрий.

9 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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