Написание текстов для сайта с ключами и без.

Необходимо написание продающих текстов для нового большого сайта.

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описание товаров

Сайт большой. Товаров много.

Минимальный объем для одного копирайтера - 50-100 тыс. знаков. Так как сайт большой, а наполнение нужно оперативно, то возьмем под проект несколько человек.

тз высылается копирайтеру под каждый блок статей.

общие требования

уникальность от 95%.

грамотность

читабельность

без воды

продающие и интересные тексты

Сбрасывайте свои предложения за 1000 знаков без. пробелов с учетом скидки за объемы.