Друзья! Нужен не просто копирайтер, и даже не просто мастер слога... нужен повелитель умов человеческих, гений креатива и гуру грамотного и логичного изложения, который по совместительству - еще и супер-маркетолог. ...
Написание текстов для сайта с ключами и без.
Необходимо написание продающих текстов для нового большого сайта.
- тексты в разделы
- новости
- статьи
- описание товаров
Минимальный объем для одного копирайтера - 50-100 тыс. знаков. Так как сайт большой, а наполнение нужно оперативно, то возьмем под проект несколько человек.
тз высылается копирайтеру под каждый блок статей.
общие требования
- уникальность от 95%.
- грамотность
- читабельность
- без воды
- продающие и интересные тексты
Сбрасывайте свои предложения за 1000 знаков без. пробелов с учетом скидки за объемы.
Заявки фрилансеров
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