Друзья! Нужен не просто копирайтер, и даже не просто мастер слога... нужен повелитель умов человеческих, гений креатива и гуру грамотного и логичного изложения, который по совместительству - еще и супер-маркетолог. ...
Написание новостей и статей на металлообрабатывающую тематику.
Для сайта необходимо написание уникальных 5ти новостей (600-1500 символов) и двух статей (1500-5000 символов) на тему металлообработки.
Тематика: металлообработка.
Каждая новость должна содержать хотя бы одну картинку.
Статья должна содержать минимум две картинки или другие графические материалы.
Новости и статьи обязательно должны быть уникальными и тематичными по написанию.
Требование:
опыт работы в написании новостей/статей и знания в требуемой тематике.
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