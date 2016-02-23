Написание новостей и статей на металлообрабатывающую тематику.

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Завершен7 заявок209 просмотров

Для сайта необходимо написание уникальных 5ти новостей (600-1500 символов)  и двух статей (1500-5000 символов) на тему металлообработки.

Тематика: металлообработка.

Каждая новость должна содержать хотя бы одну картинку.

Статья должна содержать минимум две картинки или другие графические материалы.

Новости и статьи обязательно должны быть уникальными и тематичными по написанию.

Требование:

опыт работы в написании новостей/статей и знания в требуемой тематике.

Написание статей
9 лет назад
pakran
Павел 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$6
2 дня
Все сделано качественно и в срок. Спасибо за работу.
Довольна сотрудничеством с Павлом. Четко поставлена задача, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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