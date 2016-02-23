Написание новостей и статей на металлообрабатывающую тематику.

Для сайта необходимо написание уникальных 5ти новостей (600-1500 символов) и двух статей (1500-5000 символов) на тему металлообработки.

Тематика: металлообработка.

Каждая новость должна содержать хотя бы одну картинку.

Статья должна содержать минимум две картинки или другие графические материалы.

Новости и статьи обязательно должны быть уникальными и тематичными по написанию.

Требование:

опыт работы в написании новостей/статей и знания в требуемой тематике.