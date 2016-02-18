Требуется написать статьи на тему строительство и водоснабжение. Объем очень большой, несколько сотен статей, каждая 5-9 тыс. символов. Оплата: 50 рублей за тысячу символов без пробелов. От вас требуется знание темы и специфической терминологии, русского языка ...
Написать хорошие тексты для сайта
Друзья!
Нужен не просто копирайтер, и даже не просто мастер слога... нужен повелитель умов человеческих, гений креатива и гуру грамотного и логичного изложения, который по совместительству - еще и супер-маркетолог.
А дело вот какое:
Есть у нас сайт: www.gl-consult.ru
Нам его старательно сконструировали, нарисовали...
Теперь надо правильные текста на нем разместить - то что есть сейчас не нравится нам. Особенно - все что в разделе и подразделах "о компании"...
Собственно - занимаемся мы - консалтингом. Услуги все перечислены и суть Вы поймете. Но надо переписать.
Мы хотим, чтобы это было интересно, читабельно, читаемо и разбиралось на цитаты.)))
Объем работы - пока не до конца понятен - скорее всего переписывать придется все.
Если интересно - предлагайте цены.
С нашей стороны условия следующие: мы не даем предоплат. вообще. никогда. никому. Отношения оформляем договором, в котором прописываем не только цены, но и сроки. Требуем качества (это приоритет). Требуем внимания и взаимного уважения.
Если Вам интересно такое задание и Вы уверены, что справитесь с ним - ждем Ваше предложение с ценой и сроками (можно по этапам/разделам). Мы хотим понимать, что Вы внимательно прочитали текст задания и просим Вас начать свое предложение с "ягурутекстовиповелительбуковок" - вот, прямо так - в одно слово и с кавычками. Если этого мы в начале Вашего предложения не увидим - решим, что Вы не уважаете наш труд и рассылаете предложения свои веером - сразу отправляем в спам.
Желаем Вам удачи.
Заявки фрилансеров
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