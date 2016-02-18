Написать хорошие тексты для сайта

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Закрыт24 заявки458 просмотров

Друзья!

Нужен не просто копирайтер, и даже не просто мастер слога... нужен повелитель умов человеческих, гений креатива и гуру грамотного и логичного изложения, который по совместительству - еще и супер-маркетолог.

А дело вот какое:

Есть у нас сайт: www.gl-consult.ru

Нам его старательно сконструировали, нарисовали...

Теперь надо правильные текста на нем разместить - то что есть сейчас не нравится нам. Особенно - все что в разделе и подразделах "о компании"...

Собственно - занимаемся мы - консалтингом. Услуги все перечислены и суть Вы поймете. Но надо переписать.

Мы хотим, чтобы это было интересно, читабельно, читаемо и разбиралось на цитаты.)))

Объем работы - пока не до конца понятен - скорее всего переписывать придется все.

Если интересно - предлагайте цены.

С нашей стороны условия следующие: мы не даем предоплат. вообще. никогда. никому. Отношения оформляем договором, в котором прописываем не только цены, но и сроки. Требуем качества (это приоритет). Требуем внимания и взаимного уважения.

Если Вам интересно такое задание и Вы уверены, что справитесь с ним - ждем Ваше предложение с ценой и сроками (можно по этапам/разделам). Мы хотим понимать, что Вы внимательно прочитали текст задания и просим Вас начать свое предложение с "ягурутекстовиповелительбуковок" - вот, прямо так - в одно слово и с кавычками. Если этого мы в начале Вашего предложения не увидим - решим, что Вы не уважаете наш труд и рассылаете предложения свои веером - сразу отправляем в спам.

Желаем Вам удачи.

9 лет назад
Igor77Astakhov
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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