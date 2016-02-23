Landing page для курсов - новый продающий текст

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Завершен7 заявок209 просмотров

Необходимо переписать существующий текст посадочной страницы aide.kiev.ua/academy/polishA .

Сделать продающим и мотивирующим к регистрации или записи.

9 лет назад
translationmate
Марина 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Правильный со всех точек зрения текст посадочной страницы. Учтены все пожелания. Планирую сотрудничать дальше.
Приятное сотрудничество: четкое ТЗ и быстрая оплата. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад