Написание и размещение статей про жалюзи

Требуется написание информационных статей про жалюзи и размещение их на сайте.

Автор обязательно должен иметь представление о техническом устройстве и эксплуатации жалюзи, опыт написания статей о них.

По каждой статье выдается ТЗ.

Тексты пишутся и размещаются согласно СЯ через призму SEO.

Размещение на WP (должен быть опыт работы с этой CMS).

Размещение включает оформление текста необходимыми тегами, подбор картинок и видео.

Объемы статей от 3 до 7 тыс. зн.

Цена 40 руб. за тыс.зн. (за написание и размещение).