Требуется составить 2 сценария (интервью в партнерском режиме в стиле интервью-портрет) с коллекционером по разной тематике интересов (в первую очередь нумизмата) в возрасте от 12 до 80 лет: для публикации в виде статьи и видео на сайте. Статьи ...
Написание и размещение статей про жалюзи
Требуется написание информационных статей про жалюзи и размещение их на сайте.
Автор обязательно должен иметь представление о техническом устройстве и эксплуатации жалюзи, опыт написания статей о них.
По каждой статье выдается ТЗ.
Тексты пишутся и размещаются согласно СЯ через призму SEO.
Размещение на WP (должен быть опыт работы с этой CMS).
Размещение включает оформление текста необходимыми тегами, подбор картинок и видео.
Объемы статей от 3 до 7 тыс. зн.
Цена 40 руб. за тыс.зн. (за написание и размещение).
Заявки фрилансеров
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