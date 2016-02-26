Нужно написать текст (возможен рерайт) на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес. Примерный размер текста - около 450-600 слов. Прилагайте сразу примеры своих англоязычных ...
План интервью коллекционера для подготовки статьи на сайт
Требуется составить 2 сценария (интервью в партнерском режиме в стиле интервью-портрет) с коллекционером по разной тематике интересов (в первую очередь нумизмата) в возрасте от 12 до 80 лет: для публикации в виде статьи и видео на сайте.
Статьи будут размещаться здесь.
Пошаговая расстановка вопросов, сюжетное фото и шаблон дизайна статьи...
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