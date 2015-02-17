Копирайтер для темы электричество, электропроводка

Всем привет. Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в теме электричества. Без опыта работы не рассматриваю - не тратьте свое и мое время. Будьте готовы подтвердить свой опыт примерами работ, ответами на вопросы.

Будем заказывать 100 - 150 статей, рассчитываем на цену 30 - 35 руб за 1000 символов. Также можете предложить свою цену.

Это будет рерайт из нескольких источников от человека, который хорошо понимает специфику.