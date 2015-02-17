Тексты об: отоплении, водоснабжении, канализации

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок312 просмотров

Здравствуйте, уважаемые авторы.

Создается новый сайт для компании, осуществляющей услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию систем отопления, водоснабжения и канализации.

Для первичного наполнения сайта необходимы тексты. 

Технически грамотные тексты, хорошо структурированные, с уникальностью по ETXT не ниже 95% (при глубокой проверке).

Общее количество текстов - 90. Размеры текстов от 2500 до 4500 символов без пробелов.

Данный вид работы выполняется рерайтом - исходников и примеров в сети много. Поиск исходников осуществляется исполнителем самостоятельно.

От меня: требования к текстам, ключевые слова, быстрая и адекватная проверка, а также быстрая оплата (если текст принят).

Оплата может быть произведена: Webmoney, QIWI, Сбербанк РФ, Яндекс.Деньги.

Ссылка на портфолио желательна, но не обязательна.

Стоимость 1 000 символов без пробелов - 25-30 рублей.

9 лет назад
stariy_slonik
Андрей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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