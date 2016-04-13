Требуются исполнители для составления коротких (до 500 знаков с пробелами) описаний к видеороликам. Оплата 10-16руб за 1 описание.
Написать 2 SEO статьи для банковского сайта
Только для профи!
Срок вчера.
Надо 2 статьи, ключевые запросы в файле.
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Плотность и тошнота - смотрите конкурентов в топе. Минимум 15000 - максимум 3000 символов статья.
Оплата по 500 рублей статья.
Оплата по факту, плачу всегда смотрите отзывы.
Выбранный исполнитель
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