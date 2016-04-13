Написать 2 SEO статьи для банковского сайта

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Завершен5 заявок246 просмотров

Только для профи!

Срок вчера.

Надо 2 статьи, ключевые запросы в файле.

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Оплата по 500 рублей статья. 

Оплата по факту, плачу всегда смотрите отзывы.

9 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vct
70 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$13
2 дня
По срокам немного подзатянул. И заказчик затянул. В целом грамотно и старательно. Можно заказывать.
Грамотно поставленная задача, оперативный контакт и взаимодействие.

Заявки фрилансеров

vct
70 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад