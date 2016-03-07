Написание статей и текстов. Обменник электронных валют

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок400 просмотров

Здравствуйте! Разыскиваю копирайтера (несколько копирайтеров) для написания массива seo-текстов согласно моему техническому заданию. 

Тематика: Обменник электронных валют.

Задание: Необходимо будет писать тексты на посадочные страницы, а также информационные в блог. 

Требования:

- опыт написания seo-текстов

- информативность материалов

- 100% уникальность

- до 15% воды в тексте

- понимание тематики, вникать в тему статьи, используя разные источники, перед ее написанием.

Детальное ТЗ вышлю выбранным исполнителям.

В заявке обязательно указывайте:

- примеры написанных вами текстов

- цену за 1к символов без пробелов

- скайп

- сколько сможете выполнять в сутки

В личку НЕ писать! Спасибо за понимание

Написание статей
9 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель со знанием своего дела. Строго следует техническому заданию. Высокое качество текста. Спасибо за работу!
Очень приятно работать с Василием Хорошо подготовленное задание, всегда на связи, оперативная оплата. Комплексный профессиональный подход ко всему. Мои рекомендации заказчику!
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
$30
5 дней
Понравилось сотрудничать с Еленой, высокая производительность и хорошее качество работы. Всем рекомендую.
Василий - ответственный, надежный и коммуникабельный заказчик, приятный в общении человек. Только положительные эмоции от сотрудничества. Всем РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
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Копирайтинг