Написание статей и текстов. Обменник электронных валют

Здравствуйте! Разыскиваю копирайтера (несколько копирайтеров) для написания массива seo-текстов согласно моему техническому заданию.

Тематика: Обменник электронных валют.

Задание: Необходимо будет писать тексты на посадочные страницы, а также информационные в блог.

Требования:

- опыт написания seo-текстов

- информативность материалов

- 100% уникальность

- до 15% воды в тексте

- понимание тематики, вникать в тему статьи, используя разные источники, перед ее написанием.

Детальное ТЗ вышлю выбранным исполнителям.

В заявке обязательно указывайте:

- примеры написанных вами текстов

- цену за 1к символов без пробелов

- скайп

- сколько сможете выполнять в сутки

В личку НЕ писать! Спасибо за понимание