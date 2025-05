EN язычный текст для описания сайта - галлереи.

Под сетку сайтов с картинками/фото надо написать уникальные тексты.

Язык - Английский.

Можно с нуля можно рерайтить конкурентные варианты.

Пример похожего сайта галлереи под которую надо тексты - http://www.gettyimages.com/

На сайтах размещены картинки по разным тематикам, их млн штук, есть возможность поиска и просмотра картинок с их описанием, формы загрузки - нет.

Задачи и Обьем текста:

а)Слоган в виде 1 предложения в шапке. Например, The easiest way to search image!

б)Абзац текста в виде 3-7 предложений в футер сайта. Дать общую характеристику ресурсу, для чего создан и как помогает юзерам искать картинки.

в)Текст в виде 5-10 предложений в раздел About us. Дать также общую характеристику ресурсу, для чего создан и тд.

г)Текст в виде 5-10 предложений в раздел Terms and Conditions. Общие правила, которые везде приводятся. Но сделать уникальным текст.

( Указать что,

- Картинки собраны из открытых источников.

- Мы осуществляем поиск картинок с крупных фото хостингом, соотвественно авторские права не нарушаем.

- В случае если вы хотите пожаловаться по авторским правам, то обращайтесь через форму Abuse и мы незамедлительно примем меры (Copyright Infringement Policy)

- Картинки представлены как есть, то есть в том качестве и размере как были найдены в источниках.

- На картинки дается ссылка на исходный сайт, где взята картинка.

- Можно добавить инфу про Privacy policy или Cookie policy)

Вот таких надо 5 уникальных вариантов комплектов.

Хотелось бы чтобы был творческий подход, тексты пишутся для чтения пользователям в первую очередь, а не роботам поисковиков.

Задача не сложная, если владеете языком и поиском.