Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про диеты и схожие женские темы. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - ...
EN язычный текст для описания сайта - галлереи.
Под сетку сайтов с картинками/фото надо написать уникальные тексты.
Язык - Английский.
Можно с нуля можно рерайтить конкурентные варианты.
Пример похожего сайта галлереи под которую надо тексты - http://www.gettyimages.com/
На сайтах размещены картинки по разным тематикам, их млн штук, есть возможность поиска и просмотра картинок с их описанием, формы загрузки - нет.
Задачи и Обьем текста:
а)Слоган в виде 1 предложения в шапке. Например, The easiest way to search image!
б)Абзац текста в виде 3-7 предложений в футер сайта. Дать общую характеристику ресурсу, для чего создан и как помогает юзерам искать картинки.
в)Текст в виде 5-10 предложений в раздел About us. Дать также общую характеристику ресурсу, для чего создан и тд.
г)Текст в виде 5-10 предложений в раздел Terms and Conditions. Общие правила, которые везде приводятся. Но сделать уникальным текст.
( Указать что,
- Картинки собраны из открытых источников.
- Мы осуществляем поиск картинок с крупных фото хостингом, соотвественно авторские права не нарушаем.
- В случае если вы хотите пожаловаться по авторским правам, то обращайтесь через форму Abuse и мы незамедлительно примем меры (Copyright Infringement Policy)
- Картинки представлены как есть, то есть в том качестве и размере как были найдены в источниках.
- На картинки дается ссылка на исходный сайт, где взята картинка.
- Можно добавить инфу про Privacy policy или Cookie policy)
Вот таких надо 5 уникальных вариантов комплектов.
Хотелось бы чтобы был творческий подход, тексты пишутся для чтения пользователям в первую очередь, а не роботам поисковиков.
Задача не сложная, если владеете языком и поиском.
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