Описание товаров для ИМ

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка159 просмотров

Требуются авторы для создания уникальных описаний для ИМ.

*текст по делу, без "воды", 1500 збп

*уникальность 100% по text.ru

*стоимость 30 руб/1000 збп

*оплата сразу после сдачи работы на ЯД

9 лет назад
epipko
Елена 
42 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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