Дать название и подобрать ключевые слова для фотографий 500 шт. (Анг)

Ключивики подбираются при помощи web инструмента, смотрите инструкцию

Дать название фотографии соблюдая правила (в инструкции) -

Document Title – заголовок. Дать расширенное описание фотографии (более подробное )

Description – более полное описание картинки.

Рекомендуется использовать в этом поле 5-10 слов.

Фраза должна описывать то, что мы видим на картинке.Keywords – здесь мы вводим ключевые слова.

На сайте по подбору ключевых слов выбрать

несколько похожих фотографии -> отобрать слова на английском (перевод на сайте есть) относящиеся к исходной фотографии - полученный результат вставить в мета данные фотографии!

Инструкция по ссылке -

https://yadi.sk/i/kQ0gI6MWot6NX