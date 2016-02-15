Дать название и подобрать ключевые слова для фотографий 500 шт. (Анг)

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Закрыт7 заявок243 просмотра

Ключивики подбираются при помощи web инструмента, смотрите инструкцию

Дать название фотографии соблюдая правила (в инструкции) -

Document Title – заголовок. Дать расширенное описание фотографии (более подробное )

Description – более полное описание картинки.

Рекомендуется использовать в этом поле 5-10 слов.

Фраза должна описывать то, что мы видим на картинке.Keywords – здесь мы вводим ключевые слова.

На сайте по подбору ключевых слов выбрать

несколько похожих фотографии -> отобрать слова на английском (перевод на сайте есть) относящиеся к исходной фотографии - полученный результат вставить в мета данные фотографии!

Инструкция по ссылке -

https://yadi.sk/i/kQ0gI6MWot6NX 

9 лет назад
nsergn
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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