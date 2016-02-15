Нужно написать коммерческие тексты для категорий интернет-магазина спортивного питания. Нужен копирайтер с опытом написания текстов под спортивную тематику.
Создание уникального текста для сайта.
Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта.
Что необходимо сделать, Рерайт:
1. Изменить тексты на странице "О сайте"
2. Изменить тексты на странице "Правила"
3. Изменить тексты на странице "Поддержка"
4. Изменить тексты на главной странице сайта-внизу.
Критерии: текст должен иметь аналогичный смысл, но должен быть уникальным.
Сайт: csgad.cоm
Срок выполнения: 5 дней
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