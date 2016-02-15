Просьба оценить кол-во символов, стоимость рерайта и время работы всего сайта belsibproekt.by и написать мне в личные сообщения! Спасибо. С подходящей ценой договоримся! Работы много!
Копирайтинг для информационного сайта
Приветствую, друзья!
Ищу хорошего, ответственного копирайтера, который умеет писать статьи для информационного сайта без
«воды» и раскрывать тему полностью.
Требуются статьи следующего характера:
- Информационные, раскрывающие полностью тему вопроса.
- Интересные и полезные для пользователя.
- Большая часть статей в среднем 5000 знаков б.п.
- Тематики статей - ортопедические изделия, медицина.
- Требуется порядка 50 статей.
- Должен быть опыт по написанию статей подобной тематики - должно быть четкое понимание того, о чем пишешь.
- Наличие портфолио.
- Ответственность.
- Возможность переписываться в skype. Не теряться.
- Грамотность.
- Пунктуальность и написание текстов в срок.
- Желание учиться.
- Адекватная реакция на доработки.
- Вы должны любить свою работу.
- Умение писать текст для людей на простом языке, понятном любому читателю.
- Умение находить и анализировать информацию в интернете.
Что я могу предложить:
- Оплата Webmoney.
- Посимвольная оплата 50 руб за 1000 знаков без пробелов.
В заявке пишите:
1. Какой опыт в копирайтинге.
2. Одна ваша работа для информационного сайта, которая по вашему мнению является самой лучшей вашей работой.
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