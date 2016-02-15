Копирайтинг для информационного сайта

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Закрыт8 заявок234 просмотра

Приветствую, друзья!

Ищу хорошего, ответственного копирайтера, который умеет писать статьи для информационного сайта без

«воды» и раскрывать тему полностью. 

Требуются статьи следующего характера:

  • Информационные, раскрывающие полностью тему вопроса.
  • Интересные и полезные для пользователя.
  • Большая часть статей в среднем 5000 знаков б.п.
  • Тематики статей - ортопедические изделия, медицина.
  • Требуется порядка 50 статей.
Требования к копирайтеру:

  • Должен быть опыт по написанию статей подобной тематики - должно быть четкое понимание того, о чем пишешь.
  • Наличие портфолио.
  • Ответственность.
  • Возможность переписываться в skype. Не теряться.
  • Грамотность.
  • Пунктуальность и написание текстов в срок.
  • Желание учиться.
  • Адекватная реакция на доработки.
  • Вы должны любить свою работу.
  • Умение писать текст для людей на простом языке, понятном любому читателю.
  • Умение находить и анализировать информацию в интернете.

Что я могу предложить:

  • Оплата Webmoney.
  • Посимвольная оплата 50 руб за 1000 знаков без пробелов.

В заявке пишите:

    1. Какой опыт в копирайтинге.

    2. Одна ваша работа для информационного сайта, которая по вашему мнению является самой лучшей вашей работой.

Написание статей
9 лет назад
creator969
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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