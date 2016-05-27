Копирайтинг уникальных текстов для 4 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок364 просмотра

На длительный срок ищем грамотного и очень ответственного копирайтера по написанию уникальных текстов для 4 сайтов. Работы будет много, но очень интересной.  Основная специализация:  2 интернет-магазина (первый  – продажа горшков и кашпо, второй – доставка цветов и букетов) и 2 корпоративных сайта (первый  – озеленение и ландшафтный дизайн, второй  – оформление праздников и торжеств).

Требования к текстам:

1. Общий объем – около 300 текстов, количество символов - не менее 2500 (зависит от сложности самого текста, определяется техническим заданием, которое будет отправлено дополнительно). 

2. Требования к уникальности – не менее 85%

3. Эффективное использование ключевых слов в тексте  (все ключевые слова будут указаны в техническом задании к текстам) 

4. Текст должен быть продающим,  интересным, полезным пользователю, простым в чтении.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность и хороший слог

2. Опыт в написании SEO-текстов

3. Большая ответственность к поставленной задаче

4. Понимание «дедлайнов»

Пожалуйста, в отклике на поставленную задачу указывать цену за 1000 символов (с учетом общего объема), время на написания 1 текста,  ссылку на примеры своих работ.  

Важно! Работы без примеров рассматриваться не будут. 

Ждем ваших предложений)

9 лет назад
first_floral
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$250
60 дней
Очень довольны работой Елены! Заданий было много, но она отлично справилась. Все тексты уникальностью более 90% , выполнялись по тз, учитывая все пожелания и требования. В копирайтера очень хороший слог, высокая грамотность.
Очень ответственный заказчик! Всегда на связи, четко ставит задачи и оплата всегда вовремя. В целом очень приятно было работать с Вами! Рекомендую к сотрудничеству!:))))

Заявки фрилансеров

ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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