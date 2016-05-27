Копирайтинг уникальных текстов для 4 сайтов

На длительный срок ищем грамотного и очень ответственного копирайтера по написанию уникальных текстов для 4 сайтов. Работы будет много, но очень интересной. Основная специализация: 2 интернет-магазина (первый – продажа горшков и кашпо, второй – доставка цветов и букетов) и 2 корпоративных сайта (первый – озеленение и ландшафтный дизайн, второй – оформление праздников и торжеств).

Требования к текстам:

1. Общий объем – около 300 текстов, количество символов - не менее 2500 (зависит от сложности самого текста, определяется техническим заданием, которое будет отправлено дополнительно).

2. Требования к уникальности – не менее 85%

3. Эффективное использование ключевых слов в тексте (все ключевые слова будут указаны в техническом задании к текстам)

4. Текст должен быть продающим, интересным, полезным пользователю, простым в чтении.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность и хороший слог

2. Опыт в написании SEO-текстов

3. Большая ответственность к поставленной задаче

4. Понимание «дедлайнов»

Пожалуйста, в отклике на поставленную задачу указывать цену за 1000 символов (с учетом общего объема), время на написания 1 текста, ссылку на примеры своих работ.

Важно! Работы без примеров рассматриваться не будут.

Ждем ваших предложений)