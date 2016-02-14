Копирайт/рерайт 1000-1500 символов

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Завершен1 заявка149 просмотров

Написать 1 статью + поправить 2 предложения .. ТЗ читайте

9 лет назад
sashadjukv
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$3
1 день
стиль текста немного не подошёл , но исполнитель всё понял , очень адекватный человек )
Очень приятно удивлен сотрудничеством с Александром: текст ему не подошел, но он его все равно оплатил...

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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