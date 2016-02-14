Требуется копирайт. 1. Международные перевозки - 100 статей. 2. Секс шоп - 200 статей. Уникальность - 100% (по text ру) Уникальность между собой - 100% Употребление в статье ...
Требуется Рерайтер/ копирайтер для написания СЕО текста с уникальность
Требуется Рерайтер/ копирайтер для написания СЕО текста с уникальностью 95 и более. Текст должен подходить как для СЕО оптимизации сайта так и для чтения посетителями .
бюджет до 50р за 1000 знаков
Заявки фрилансеров
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