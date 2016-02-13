100 мемов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок231 просмотр

Здравствуйте!

В группу нужны смешные картиночки или картинки с надписью.

Примеров масса - http://vk.com/lediveka

Нужно 100 мемов. Т.е. или Вы делаете мем, или ищите картинку и придумываете подпись смешную. Уникальность будет проверяться.

Оплата по факту, вебмани, рубли.

Указывайте цену и сроки! "Сделаю качественно" - ни о чем мне не говорит!

9 лет назад
srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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