Требуется автор шуток, которые вы написали САМИ. Проверка будет подробная, так что никаких caver-ов. Типы шуток : стендап, миниатюра, карапули, СТЭМЫ. Срок выполнения: до 3 месяцев.
100 мемов
Здравствуйте!
В группу нужны смешные картиночки или картинки с надписью.
Примеров масса - http://vk.com/lediveka
Нужно 100 мемов. Т.е. или Вы делаете мем, или ищите картинку и придумываете подпись смешную. Уникальность будет проверяться.
Оплата по факту, вебмани, рубли.
Указывайте цену и сроки! "Сделаю качественно" - ни о чем мне не говорит!
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