Требуется автор шуток, которые вы написали САМИ. Проверка будет подробная, так что никаких caver-ов. Типы шуток : стендап, миниатюра, карапули, СТЭМЫ. Срок выполнения: до 3 месяцев.
Рерайт отзывов!
Необходим рерайт отзывов.
Тематика инфотовары - титан гель, жидкий каштан и др
Оплата - минимальная, договорная
Объем - 10 отзывов объемом от 500 до 1000 символов без пробелов. И для каждого продукта.
То есть в целом объем около 15-30к
Не стесняйтесь и добавляйтесь!
Выбранный исполнитель
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