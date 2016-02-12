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Копирайт
Простым языком объяснить аудитории особенности работы с банковской гарантией. Избегать канцеляризмов, штампов, сложных предложений (сложноподчиненных и сложносочиненных) и оборотов (причастных и деепричастных). Аудитория: профессионалы начального уровня, люди без опыта в закупках.
Хороший пример: http://www.e-kontur.ru/enquiry/78
Темы статей:
Банковские гарантии по 44-ФЗ
Банковские гарантии по 223-ФЗ
Заявки фрилансеров
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