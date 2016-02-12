Копирайт

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Закрыт7 заявок346 просмотров

Простым языком объяснить аудитории особенности работы с банковской гарантией. Избегать канцеляризмов, штампов, сложных предложений (сложноподчиненных и сложносочиненных) и оборотов (причастных и деепричастных). Аудитория: профессионалы начального уровня, люди без опыта в закупках. 

Хороший пример: http://www.e-kontur.ru/enquiry/78

Темы статей: 

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9 лет назад
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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