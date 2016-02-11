Статьи автомобильной направленности по заданным параметрам.

Ищем одного или двоих райтеров для сайта автотематики. Если сработаемся, гарантирую стабильные заказы минимум на полгода.

Постоянное ТЗ на все тексты.

Гибкий график.

Обсуждаемые условия.

Оплата на ВМ или Приват24 (если из Украины).

При выборе исполнителя большое значение будет иметь указанная цена!

Нужно:

- разбираться в теме;

- уметь найти информацию;

- не пугаться слова "тошнота" и уметь вписать ключи;

- уметь читать и следовать ТЗ;

- оперативно вносить правки;

- хотеть работать;

- показать пример аналогичных работ или выполнить короткое тестовое задание, которое в случае принятия будет оплачено.