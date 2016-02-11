Нужны 2 статьи про города Крыма

Города: Симферополь и Ялта.

Темы:

Самые крутые участки дороги в Симферополе и окрестностях

Самые крутые участки дороги в Ялте и окрестностях

Нужен текст от 1500 до 2500 знаков по каждой из тем. И обязательно фото нормального качества этих крутых участков дороги.

Оптимально - 10 таких участков описать, где они находятся и сфотографировать.

Фотографии нужны горизонтальные, качество должно быть нормального уровня, чтобы все было четко видно и не мутное.