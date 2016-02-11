Здравствуйте, нужно написать 5 статей от 2000 до 2200 збп с использованием ключевых фраз, уникальность 95% по Адвего (глубокая проверка). Оплата 80 рублей за 1000 збп на Вебмани-кошелек. Каждуюключевую фразу, которая относится к тексту, ...
Нужны 2 статьи про города Крыма
Города: Симферополь и Ялта.
Темы:
Самые крутые участки дороги в Симферополе и окрестностях
Самые крутые участки дороги в Ялте и окрестностях
Нужен текст от 1500 до 2500 знаков по каждой из тем. И обязательно фото нормального качества этих крутых участков дороги.
Оптимально - 10 таких участков описать, где они находятся и сфотографировать.
Фотографии нужны горизонтальные, качество должно быть нормального уровня, чтобы все было четко видно и не мутное.
Заявки фрилансеров
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