Нужны 2 статьи про города Крыма

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Закрыт4 заявки222 просмотра

Города: Симферополь и Ялта.

Темы:

Самые крутые участки дороги в Симферополе и окрестностях

Самые крутые участки дороги в Ялте и окрестностях

Нужен текст от 1500 до 2500 знаков по каждой из тем. И обязательно фото нормального качества этих крутых участков дороги. 

Оптимально - 10 таких участков описать, где они находятся и сфотографировать. 

Фотографии нужны горизонтальные, качество должно быть нормального уровня, чтобы все было четко видно и не мутное.

9 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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